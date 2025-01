Illegaler Autoverkauf nach Russland – Behörden ermitteln

Schifferstadt (dpa/lrs) – Ein 53-jähriger Mann aus Schifferstadt soll trotz Embargos mindestens 152 Autos nach Russland verkauft haben. Insgesamt habe es sich um Verkäufe in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro gehandelt, teilten die Zollfahndung in Frankfurt und die Staatsanwaltschaft in Kassel mit. Vergangene Woche seien von den Ermittlern insgesamt sechs Gebäude in Schifferstadt, Mannheim und Ludwigshafen durchsucht worden. Dabei seien vier Fahrzeuge gepfändet sowie rund 250.000 Euro und Geschäftsunterlagen sichergestellt worden.

