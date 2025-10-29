Nur jedes fünfte Unternehmen ist zufrieden mit der aktuellen Situation, noch weniger wagen einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Wirtschaft verharrt in der Rezession. «Die pessimistische Grundstimmung in den Unternehmen hat sich verfestigt. Nach zwei Jahren Rezession gibt es weiterhin keine belastbaren Anzeichen dafür, dass ein Aufschwung zu erwarten wäre», sagte Arne Rössel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Mainz.

Laut der Herbstumfrage der rheinland-pfälzischen IHK befindet sich der Konjunkturklimaindex wie bereits im Frühsommer 2025 bei 88 Punkten und damit deutlich im negativen Bereich. Die Grenze zwischen positiver und negativer Gesamtstimmung liegt bei 100 Punkten.

Der Konjunkturklimaindex gibt Auskunft über die aktuelle Geschäftslage und die Erwartungen. Am besten geht es mit einem Indexwert von 99 Punkten der Dienstleistungsbranche, das größte Sorgenkind ist der Handel (77).

Arbeitskosten machen Sorgen

Insgesamt bewerteten nur 20 Prozent der Firmen ihre Situation als gut. 80 Prozent nannten sie befriedigend oder schlecht. Bei den Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate erwarteten 13 Prozent eine Verbesserung und 87 Prozent eine unveränderte oder schlechtere Entwicklung. Als höchster Risikofaktor wurden wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen genannt, gefolgt vom Inlandsabsatz und den Arbeitskosten.

An der Herbstumfrage beteiligten sich 987 Unternehmen mit insgesamt rund 161.200 Beschäftigten.