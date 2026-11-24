Der Pilotabschluss wird in anderen Bezirken gesucht, doch auch im Tarifgebiet Mitte sind Metaller für ihre Forderungen nach mehr Lohn und sicheren Jobs eingestanden.

Frankfurt/Main (dpa) – Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat der IG Metall-Bezirk Mitte eine zufriedene Bilanz der Warnstreiks gezogen. An den ganztägigen Warnstreiks hätten sich seit Freitag rund 44.500 Beschäftigte in 42 Betrieben beteiligt, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. Auf Hessen entfielen 16 bestreikte Betriebe, auf Rheinland-Pfalz 15, im Saarland 9 und in Thüringen 2 Betriebe.

Vorausgegangen waren bereits ab dem 1. November stundenweise Protestaktionen in 528 Betrieben mit rund 90.000 Beteiligten. Hier lagen die kleineren Länder Saarland mit 33.000 und Rheinland-Pfalz mit 28.600 Warnstreikenden vor Hessen, wo rund 23.000 Beschäftigte zeitweise die Arbeit fallen ließen. In Thüringen beteiligten sich knapp 5.500 Männer und Frauen an den kürzeren Warnstreiks.

Vernunft und Respekt gefordert

Bezirksleiter Jörg Köhlinger lobte die Geschlossenheit: «Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass sie geschlossen hinter der Forderung stehen und dafür bereit sind zu kämpfen. Ich kann die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie nur dringend auffordern, in der morgigen Tarifverhandlung in Mannheim Vernunft und Respekt gegenüber den Beschäftigten walten zu lassen.»

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über eine Laufzeit von 26 Monaten eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Sie wollen zudem Vereinbarungen auf Betriebsebene ermöglichen, um künftige Investitionen abzusichern. Die IG Metall verlangt dafür nachprüfbare Zusagen der Unternehmen.