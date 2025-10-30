In einem Wald bei Hainfeld entdecken Wanderer ein abgestürztes Auto, in dem ein toter Mann liegt. Zwei Wochen später bestätigt ein DNA-Abgleich die Vermutung der Ermittler.

Hainfeld (dpa/lrs) – Die Identität des Toten aus einem abgestürzten Auto bei Hainfeld an der Weinstraße steht nun abschließend fest. Bei dem Mann handele es sich zweifelsfrei um einen 56-Jährigen aus Ramberg, der Ende September als vermisst gemeldet worden sei, teilte die Polizei mit. Seine Identität hatten die Ermittler zuvor bereits vermutet. Die Rechtsmedizin habe sie jetzt mit einem DNA-Abgleich bestätigt.

Wanderer hatten den Wagen am 15. Oktober in einem Waldstück entdeckt. Rettungskräfte fanden in dem Auto dann den leblosen Mann. Erste Ermittlungen ergaben daraufhin, dass er mit seinem Fahrzeug auf der Landstraße unterwegs gewesen war, die rund 80 bis 100 Meter oberhalb des Fundorts verläuft. Vermutlich sei das Auto nach links von der Straße abgekommen und den Hang hinuntergestürzt. Hinweise auf Fremdverschulden fanden die Ermittler nicht.