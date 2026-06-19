Joshua Schmitt und Raymond Höptner gehören zu einer neuen Generation von Politikern in Rheinland-Pfalz. Was treibt sie an - und was wollen sie verändern?

Mainz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein neues Parlament bringt immer einen Generationswechsel mit sich. Auch aus dem Landtag in Mainz sind langjährige Parlamentarier wie der frühere CDU-Fraktionschef Christian Baldauf ausgeschieden, Jüngere rücken nach – darunter ein 27-Jähriger aus Rheinhessen und ein 26-Jähriger aus der Pfalz.

Das Leben von Joshua Schmitt wurde mit einem Anruf im Mai durcheinandergewirbelt. Am anderen Ende der Leitung war die damalige SPD-Landtagsabgeordnete Kathrin Anklam-Trapp. Sie erzählte ihm, dass sie in der neuen Regierung als Staatssekretärin in das Arbeits- und Sozialministerium wechselt und er als ihr Ersatzkandidat ins Parlament einziehen könnte. Der 27-Jährige sagte Ja, seitdem stürmt viel auf ihn ein.

Die Erben der Etablierten

Dass sich Schmitt, der in Kirchheimbolanden geboren und in Dienheim aufgewachsen ist, für die Politik entschieden hat, liegt ein Stück weit an seiner Lebensgeschichte. Sein Vater sei schwer krank geworden, als er vier Jahre alt gewesen sei. Das habe ihn gelehrt, dass das Leben manchmal hart und unfair sein könne und wie wichtig in solchen Phasen Unterstützung sei. «Das prägt einfach.»

Mit 17 sei er als Schüler in die SPD eingetreten. Später wurde Schmitt jüngstes Mitglied im Gemeinderat von Dienheim und im Verbandsgemeinderat Rhein-Selz. Während seines politikwissenschaftlichen Studiums in Mainz arbeitete er im Wahlkreisbüro von Anklam-Trapp.

«Das hat den Einstieg erleichtert», sagt er. Und doch schluckt er, als der Schritt in den Landtag feststeht. Inzwischen habe er sich bei vielen Menschen vorgestellt, im Wahlkreis, im politischen Mainz. Außerdem sei unfassbar viel Organisatorisches zu erledigen – von der Büroausstattung über das Suchen von Mitarbeitern bis zur Einrichtung einer Mailadresse. «Und ich brauchte auch erst mal einen Anzug.»

In der neu formierten SPD-Fraktion mit neun Neuen ist Schmitt Sprecher für Landwirtschaft, Weinbau sowie Religion und sitzt im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau sowie im Verkehrsausschuss. Um sich einzuarbeiten, liest er Fachliteratur, Protokolle von Ausschusssitzungen, spricht mit Branchenvertretern, macht ein Praktikum bei einem befreundeten Winzer.

Gänsehaut im Parlament

Als die Nationalhymne bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am 18. Mai durch den Plenarsaal hallt, kämpft ein anderer junger Abgeordneter mit den Tränen: Raymond Höptner. Der CDU-Politiker, mit 26 einer der jüngsten Abgeordneten in Mainz, steht zwischen erfahrenen Parlamentariern und spürt die Schwere des Augenblicks.

«Da wurde mir erst richtig bewusst, welche Verantwortung man trägt», sagt Höptner später. Es ist ein Satz, der viel verrät. Der Mann aus Ludwigshafen spricht selten von Macht und lieber von Verantwortung.

Geboren wurde Höptner in Mannheim. Aufgewachsen ist er in Mundenheim, einem Stadtteil, dem er sich verbunden fühlt – nicht nur, weil er Ortsvorsteher ist. Messdiener, Gruppenleiter, Klassensprecher: «Ich hatte schon immer dieses Gefühl, Verantwortung zu übernehmen.» Die Geschichte seiner Familie reicht über Rheinland-Pfalz hinaus. Seine Eltern stammen aus Ghana und lernten sich in Deutschland kennen. Bis heute pflegt Höptner engen Kontakt zu seinen Verwandten in Westafrika.

Bevor Höptner politische Entscheidungen treffen wollte, traf er welche auf dem Fußballplatz. Mit 15 Jahren wird er Schiedsrichter. Als Spieler habe er oft über geschimpft über Entscheidungen, sagt er. Irgendwann beschloss er, es selbst zu machen. «Mit 16 oder 17 auf dem Platz zu stehen und einem 40-Jährigen die Gelbe Karte zu geben – das muss man schon können.»

Missstand als Mahnung

Politisiert wurde Höptner durch Barack Obama. Das Bild des frisch gewählten US-Präsidenten mit seiner Familie habe ihn tief beeindruckt. «Das fand ich damals sehr cool.» Noch prägender sei Angela Merkel gewesen. «Ich würde mich selbst als Kind Merkels bezeichnen.» Dass er in die CDU eingetreten sei, sei keine spontane Entscheidung gewesen. Das Leistungsprinzip, Verantwortung und gesellschaftlicher Zusammenhalt hätten ihn überzeugt.

Wenn man Höptner fragt, welches Thema ihn besonders beschäftigen wird, muss er nicht lange überlegen. Bildung: Immer wieder kommt er darauf zurück. Auf Schulen, die Unterstützung brauchen. Auf Kinder, die Sprache lernen müssen. Auf Lehrerinnen und Lehrer, die trotz schwieriger Bedingungen täglich ihr Bestes geben.

Zuhören und nahbar sein

Besonders eine Beobachtung habe sich bei ihm eingebrannt. «Ich habe eine Schule besucht, da waren drei von fünf Toiletten geschlossen.» Es sei ein Symbol dafür, wo Politik konkret werden müsse. «Das darf nicht sein.» Als kinder- und jugendpolitischer Sprecher seiner Fraktionsieht er dort seinen Schwerpunkt.

Und welche Ziele hat SPD-Mann Schmitt im neuen Job? Er wolle ein nahbarer Abgeordneter sein, sagt er, den Menschen in seinem Wahlkreis viel zuhören, für sie ansprechbar sein. Im Optimalfall könne er dazu beitragen, wieder mehr Vertrauen in die Politik aufzubauen. Letztlich sei das aber Zukunftsmusik. «Jetzt bin ich erst mal froh, wenn es endlich losgeht.»