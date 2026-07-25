Ein 22-Jähriger wird in Trier auf offener Straße getötet, der mutmaßliche Täter landet in der Psychiatrie. In seiner Heimatstadt nehmen die Menschen Abschied von dem jungen Mann.

Landstuhl (dpa/lrs) – Mehrere hundert Menschen haben bei einer Trauerfeier in Landstuhl des am Dienstag in Trier erstochenen Studenten gedacht. Nach dem Gottesdienst sollte die Leiche des 22-Jährigen auf dem Friedhof beigesetzt werden. An der Beerdigung am frühen Nachmittag nimmt auch der rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) teil.

Die Tat auf offener Straße hatte großes Entsetzung und Betroffenheit ausgelöst. Tatverdächtig ist ein gleichaltriger Mann aus Afghanistan. Den Ermittlungen zufolge hat er eine psychische Erkrankung, wegen der er in jüngerer Zeit in einer psychiatrischen Klinik in Behandlung gewesen sein soll. Er wurde nach der Tat in der geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich nicht.