Gusenburg (dpa/lrs) – Mehrere Hundert Tonnen Holzhackschnitzel sind in einem Werk in Gusenburg (Landkreis Trier-Saarburg) in Brand geraten. Das Feuer brach in den frühen Morgenstunden aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Trotz der großen Menge an Holzhackschnitzeln hielt sich der Sachschaden in Grenzen: Er lag nach ersten Schätzungen bei etwa 5.000 Euro. Was das Feuer in dem Holzhackschnitzelwerk auslöste, war zunächst unklar.

