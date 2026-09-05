Strampeln, was die Pedale hergeben: Darum geht es bei einem kreativen Wettstreit auf zwei Rädern in der Pfalz. Hunderte nehmen teil.

Maikammer (dpa/lrs) – Auf Klapprädern wollen Hunderte Teilnehmer am Samstag (15.00 Uhr) bei einem Rennen die höchste Erhebung des Pfälzerwalds bezwingen. Die Spaßrallye unter dem Motto «Mid'm Klapprad zum Nordklapp» startet in Maikammer südlich von Neustadt an der Weinstraße und ist den Veranstaltern zufolge das «weltweit größte Klapprad-Bergrennen». Offiziell heißt der nicht ganz bierernst gemeinte Wettbewerb Kalmit-Klapprad-Cup – nach dem Berg Kalmit.

Bei der bereits 35. Ausgabe ist eine 6,5 Kilometer lange Strecke mit 450 Höhenmetern zu bewältigen. Zugelassen sind ausschließlich Klappräder ohne Schaltung. Rennleiter Holger Gockel zufolge sind rund 1.100 Starterinnen und Starter angemeldet. «Der älteste Teilnehmer ist 86 Jahre alt, der jüngste 3 Jahre. In diesem Jahr ist der Frauenanteil erstmals auf 25 Prozent gestiegen.»

Kreativ und leidensfähig

Zum Motto passend würden unter anderem Michel aus Klappeberga und Pippi Klappstrumpf sowie die Hellsinki Hellriders erwartet, sagte Gockel augenzwinkernd. In den vergangenen Jahren habe sich das Rennen zu einer Parade gewandelt, erläuterte der Vorsitzende Peter Zürker vom Pfälzer Klappverein. «Das Gros der Teilnehmer hat nicht mehr den Sieg im Fokus, als vielmehr die Zurschaustellung der eigenen Kreativität und Leidensfähigkeit.»

Der Wettbewerb ist in ganz Rheinland-Pfalz und auch im angrenzenden Saarland populär. Kreative Kostüme, fantasievoll gestaltete Räder und gute Laune stehen hoch im Kurs. Das Klapprad, auch als Faltrad bekannt, gilt als Symbol der 1970er Jahre.