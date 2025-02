Hunderte demonstrieren gegen AfD und Weidel

Kusel (dpa/lrs) – In Kusel haben laut Polizei rund 600 Menschen gegen einen Wahlkampfauftritt der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel demonstriert. Sie riefen «Nazis raus» und hielten Plakate unter anderem mit den Aufschriften «Klare Kante gegen Rechts» und «Für Demokratie und Freiheit» in den Händen. Der Veranstalter der Kundgebung berichtete von 1.000 Teilnehmern.

«Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir die AfD nicht als demokratische Partei akzeptieren», sagte Versammlungsleiter Hans-Christian von Steinaecker vom «Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel». Die AfD stehe «für Spaltung, Hetze und soziale Kälte», erklärte die Linke Westpfalz. «Wir demonstrieren hier für die demokratischen Werte», sagte Landrat Otto Rubly (CDU).

In der Halle feierten rund 700 Menschen die AfD-Spitzenkandidatin Weidel mit «Alice»-Rufen und winkenden Deutschlandfahnen. Sie sagte, in einer von ihr geführten Bundesregierung werde es «keine finanzielle Unterstützung für Kriegstreiberei mehr geben». Es würden «keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert, das werden wir nicht mitmachen».

Weidel will die Bundeswehr «ertüchtigen»

Man sei bereit, die Bundeswehr zu «ertüchtigen». Das Land solle wieder zur Landesverteidigung und zur Erfüllung der deutschen Bündnisverpflichtungen fähig sein. «Aber wir werden uns nicht mehr vor das Kanonenrohr anderer Mächte spannen lassen. Denn wir werden nur die nationalen Interessen vertreten.»

Zuvor hatte sie bekräftigt, Deutschland werde unter einer AfD-Regierung aus dem Pariser Klimaabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Und am ersten Tag im Amt die deutschen Grenzen schließen. «Wir werden jeden Illegalen, der hier rein will, konsequent zurückweisen und wir werden an alle Welt verkünden: Die deutschen Grenzen sind dicht.»

Die Polizei berichtete am Abend, die Gegendemonstration sei friedlich verlaufen.