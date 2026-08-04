In der Nacht brennen auf einem Feld in der Südwestpfalz plötzlich rund hundert Heuballen. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Contwig (dpa/lrs) – Auf einem Feld bei Contwig (Landkreis Südwestpfalz) haben in der Nacht rund hundert Heuballen gebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang mit einem Großaufgebot im Einsatz und verhinderte das Übergreifen auf ein Waldgebiet, wie die Polizei mitteilte. Anwohner seien nicht in Gefahr gewesen. Zwischenzeitlich wurde eine Warnung wegen extremer Rauchentwicklung ausgegeben, hieß es. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenaussagen.