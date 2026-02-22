Erst geht ein Hund auf einen anderen los, dann bekommen die Besitzer Stress miteinander: Warum die Polizei sich in der Nähe von Bingen nun um eine Anzeige wegen Körperverletzung kümmern muss.

Weiler bei Bingen (dpa) – Ein Mann und eine Frau sind wegen ihrer Hunde in Weiler bei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) handfest aneinander geraten. Wie die Polizei berichtete, war die Frau am Morgen mit ihrem Vierbeiner spazieren, als ein unangeleinter anderer Hund auf die Straße rannte und auf ihr Tier zusprang. Die Frau berichtete der Polizei, sie habe sich schützend vor ihren Hund gestellt und versucht, den anderen auf Abstand zu halten.

Der Besitzer sei dann seinem Tier gefolgt und habe sie beleidigt und mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Ein Rettungsdienst rückte aus und versorgte die Frau, auch die Polizei wurde alarmiert.

Sie stellte den 57-jährigen anderen Hundebesitzer zur Rede. Der habe erklärt, er habe die Frau nicht geschlagen – vielmehr habe sie nach seinem Hund getreten. Am Ende leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.