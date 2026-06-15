Ein Junge wird beim Spielen gebissen. Wie genau es dazu kommen konnte, ist bislang unklar.

Höheinöd (dpa/lrs) – Ein elfjähriger Junge ist in Höheinöd in der Südwestpfalz von mindestens einem Hund attackiert und schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht und direkt operiert worden, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Elfjährige am frühen Samstagabend mit einer gleichaltrigen Freundin auf einem Trampolin gespielt. Zeitgleich seien auf dem Gelände vier größere Hunde frei herumgelaufen. Nach Angaben der Polizei verfolgten die Tiere den Jungen, als er das Trampolin verlassen wollte. Um sich zu retten, habe er versucht, über einen Zaun zu klettern, sei dabei aber von mindestens einem der Hunde ins Bein gebissen worden.

Zum Tatzeitpunkt habe eine Angehörige auf die Kinder und Hunde aufgepasst. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.