Ein Hund läuft auf der A3 frei herum. Um nach dem Tier zu suchen, sperrt die Polizei die Autobahn zeitweise in beide Richtungen.

Urbach (dpa/lrs) – Ein entlaufener Hund hat für eine Sperrung der Autobahn 3 im Kreis Neuwied gesorgt. Die Hundehalterin wählte laut Polizei den Notruf, nachdem ihr der Vierbeiner am Dienstagabend auf dem Autobahnparkplatz Märkerwald bei Urbach entwischt war. Auch andere Autofahrer meldeten sich bei der Polizei. Sie hatten den Hund auf der A3 gesehen.

Die Polizei sperrte die Autobahn für eine kurze Zeit komplett, um nach dem Tier zu suchen. Doch der Hund konnte nicht eingefangen werden. Er verschwand im Dickicht neben der Autobahn.