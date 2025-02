Hund beißt und verletzt drei Menschen – darunter ein Kind

Mehrere Notrufe gehen bei der Polizei ein. Ein aggressiver Hund soll am Deutschen Weintor umherlaufen, einer Touristenattraktion in der Pfalz. Verletzt wird unter anderem ein sechsjähriger Junge.

Schweigen-Rechtenbach (dpa/lrs) – Ein freilaufender aggressiver Hund hat nach Polizeiangaben in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße) einen sechsjährigen Jungen und zwei Erwachsene gebissen und verletzt. Ein 53-jähriger Tourist habe mehrere Bisse erlitten und habe ambulant behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit.

Bei dem sechsjährigen Kind handele es sich um den Sohn des 53-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Es sei leicht verletzt worden, ebenso wie ein weiterer Erwachsener. Am Samstag waren zu dem Vorfall mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen.

Der Hund lief am Deutschen Weintor umher, einer Touristenattraktion in der Pfalz. Gegen den Besitzer des Hundes laufe nun ein Strafverfahren, hieß es. Der Hund wurde in ein Tierheim gebracht. Laut dem Polizeisprecher handelte es sich um einen Dobermann. Warum das Tier frei umher lief, soll ermittelt werden.