Hühner erkunden Freizeitpark auf eigene Faust

Drei Hühner und ein Hahn haben im Plopsaland in Haßloch Aufsehen erregt. Die Polizei beendete den ungewöhnlichen Parkbesuch und brachte die Tiere ins Tierheim.

Haßloch (dpa/lrs) – Freizeitpark statt Hühnerstall: Drei Hühner und ein Hahn haben auf eigene Faust das Plopsaland in Haßloch erkundet. Die Tiere störten den Parkbetrieb nicht unerheblich, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßlich hielten sie sich bereits seit den frühen Morgenstunden am Donnerstag in dem Freizeitpark auf.

Der Parkbesuch nahm für die Ausreißer jedoch ein jähes Ende: Weil sie den Betrieb störten und «sich wenig einsichtig zeigten», fing die Polizei die Tiere schlussendlich widerstandslos ein. Die Beamten brachten die gefiederten Parkbesucher wohlbehalten in das Tierheim in Haßloch, hieß es. Dort warten sie nun auf die Abholung durch den noch unbekannten Besitzer.