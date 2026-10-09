Suche nach Seniorin gestört
Hubschrauber geblendet – Polizei ermittelt gegen 57-Jährigen
Polizeihubschrauber
Der Hubschrauber war auf der Suche nach einer vermissten Seniorin. (Symbolbild)
Boris Roessler. DPA

Mit einer Taschenlampe soll ein Mann im Kreis Altenkirchen einen Polizeihubschrauber im Einsatz geblendet haben. Nun wird gegen den Verdächtigen ermittelt.

Niederfischbach (dpa/lrs) – Auf der Suche nach einer vermissten Seniorin im Kreis Altenkirchen ist ein Polizeihubschrauber vom Boden aus von einer Taschenlampe geblendet worden. Wie die Polizei mitteilte, machte eine Streifenwagenbesatzung einen 57 Jahre alten Verdächtigen in Niederfischbach ausfindig. Dabei habe auch Technik im Hubschrauber geholfen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Luftverkehrs eingeleitet. Die vermisste 89 Jahre alte Bewohnerin eines Seniorenwohnheims wurde in der Nacht wohlbehalten in einer Kirche gefunden.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-813253/1

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