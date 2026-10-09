Niederfischbach (dpa/lrs) – Auf der Suche nach einer vermissten Seniorin im Kreis Altenkirchen ist ein Polizeihubschrauber vom Boden aus von einer Taschenlampe geblendet worden. Wie die Polizei mitteilte, machte eine Streifenwagenbesatzung einen 57 Jahre alten Verdächtigen in Niederfischbach ausfindig. Dabei habe auch Technik im Hubschrauber geholfen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Luftverkehrs eingeleitet. Die vermisste 89 Jahre alte Bewohnerin eines Seniorenwohnheims wurde in der Nacht wohlbehalten in einer Kirche gefunden.

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