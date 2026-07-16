Befragung
Hotel Mama bei Studierenden im Saarland besonders beliebt
Hotel Mama bei Studierenden im Saarland besonders beliebt
WG, Wohnheim, eigene Mietwohnung oder doch noch Hotel Mama: Wie Studierende wohnen, hängt auch stark vom Standort der Hochschule ab. (Symbolbild)
Sebastian Gollnow. DPA

Erstmal zu Hause bleiben oder eine eigene Wohnung? Mit dem Rad zur Vorlesung oder eine lange Pendelstrecke? Eine Befragung zeigt, dass Studierende an der Saar besondere Vorlieben haben.

Lesezeit 1 Minute

Gütersloh/Saarbrücken (dpa/lrs) – Wie wohnen Studierende im Saarland, wie weit ist die Hochschule weg und wie legen sie den Weg dorthin zurück? Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh hat darauf Antworten parat. Das Institut hat in den vergangenen drei Wintersemestern bundesweit mehr als 87.000 Studierende zu ihrer Wohnsituation und ihrer Mobilität befragt. Hier die Ergebnisse für das Saarland:

Wer wohnt wo?

Der Ländervergleich zeigt für das Saarland einen deutlichen Trend: Spitzenreiter beim Hotel Mama, Schlusslicht bei den Wohnheimen.

  • 42,8 Prozent der Studierenden im Saarland wohnen bei den Eltern. Das ist der bundesweit höchste Wert.
  • In einer privaten Mietwohnung leben 26,5 Prozent der Studierenden.
  • 17,6 Prozent teilen die Wohnung mit anderen in einer Wohngemeinschaft.
  • Nur 9 Prozent leben in einem Studentenwohnheim. Im Bundesvergleich ist das der niedrigste Wert.

Wie weit ist der Weg?

  • 43,3 Prozent der saarländischen Studierenden leben während des Semesters direkt vor Ort.
  • 5,4 Prozent der Befragten wohnen mehr als 50 Kilometer vom Hochschulort entfernt.

Wie pendeln Studis?

Auch bei den Verkehrsmitteln zeigt sich im Saarland eine Besonderheit: In keinem anderen Bundesland nutzen mehr Studierende Auto oder Motorrad, um zur Hochschule zu kommen.

  • 53,2 Prozent der Studierenden im Saarland nutzen für diesen Weg öffentliche Verkehrsmittel.
  • Nur knapp dahinter mit 49,5 Prozent liegen Auto oder Motorrad. Das ist der bundesweit höchste Wert.
  • 21,7 Prozent gelangen regelmäßig zu Fuß zur Hochschule.
  • 14,6 Prozent fahren mit dem Rad.

© dpa-infocom, dpa:260716-930-392730/1

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