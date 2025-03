In einem Autohaus in Worms bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, trotzdem ist der Schaden immens. Was war die Brandursache?

Worms (dpa/lrs) – Bei einem Brand eines Autohauses in Worms ist nach ersten Einschätzungen ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Bei dem großen Feuerwehreinsatz sei einer der vielen Einsatzkräfte leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Brandes wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.