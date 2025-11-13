Hoher Schaden durch Kabeldiebstahl in Solarparks

Kabeldiebe richten in Solarparks in der Eifel großen Schaden an. Die Polizei vermutet eine überörtliche Bande und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen.

Niederraden/Weidingen (dpa/lrs) – Kabeldiebe haben in Solarparks in zwei Ortsgemeinden in der Eifel hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die unbekannten Täter bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag sowie in den beiden folgenden Nächten in den Solarparks Niederraden und Weidingen zu. Sie schnitten zahlreiche Kupferkabel an den Solarmodulen ab und entwendeten diese. Die Beute sei offensichtlich mit Transportern weggeschafft worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine überörtlich agierende Einbrecherbande handelte. Der durch die Taten entstandene Sachschaden werde bislang auf rund 231.000 Euro geschätzt. Hinzu komme noch der Nutzungsausfall bis zur Instandsetzung der Anlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise auch auf Zufahrtswegen umliegender Ortschaften verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben.