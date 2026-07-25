Einsatzkräfte kämpfen in der Eifel stundenlang gegen ein Feuer. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Kopp (dpa/lrs) – Beim Brand einer Scheune in Kopp (Landkreis Vulkaneifel) ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr wurden am frühen Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheue bereits in Flammen. In dem Gebäudekomplex, zu dem auch zwei Lagerhallen gehören, befanden sich den Angaben zufolge mehrere hochwertige landwirtschaftliche Maschinen sowie größere Mengen an Futtermitteln.

Die Löscharbeiten dauerten am späten Vormittag noch an, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Stallungen war nicht zu befürchten. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.