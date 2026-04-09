Brände
Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand in Sinzig
Feuerwehr
Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren keine Bewohner mehr im Gebäude. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Auf mehrere Hunderttausend Euro schätzt die Polizei einen Schaden, den ein Feuer im Kreis Ahrweiler verursacht hat. Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt.

Sinzig (dpa/lrs) – Bei einem Dachstuhlbrand in Sinzig im Kreis Ahrweiler ist ein Sachschaden von geschätzt mehr als 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache bisher nicht abschließend geklärt. Bei dem Brand am Vormittag wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Unglücksort ankamen, seien keine Bewohner mehr in dem Gebäude gewesen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Bei dem Feuer wurde laut Polizei auch ein Auto in Mitleidenschaft gezogen.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-924989/1

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