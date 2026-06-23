Es bleibt heiß. Regen ist nicht in Sicht. Das hochsommerliche Wetter hält auch die nächsten Tage an.

Offenbach (dpa/lrs) – Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist teils wolkig, der Wind weht schwach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Regen wird es den Angaben nach nicht geben. In der Nacht fallen die Werte auf 16 bis 21 Grad.

Am Mittwoch wird es hoch heißer. Nach der Wettervorhersage des DWD werden Höchsttemperaturen zwischen 34 und 39 Grad erwartet. Das Hochsommerwetter wird sich auch am Donnerstag fortsetzen.