Hochzeitsvorbereitungen künftig digital möglich

Mainz (dpa/lrs) – Die Verwaltungsdigitalisierung in Rheinland-Pfalz kommt voran: Künftig sollen werdende Ehepaare die Anmeldung zur Eheschließung online vornehmen können. Dies teilte das Innenministerium mit. Demnach könnten bereits in der Hälfte der rheinland-pfälzischen Kommunen künftige Eheleute ihre Daten und Nachweise, die zur Prüfung der Ehefähigkeit benötigt werden, online einreichen. Bisher war dafür auch ein Gang aufs Amt nötig.

Nach wie vor müssen künftige Eheleute jedoch noch zweimal persönlich beim Standesamt erscheinen: zur persönlichen Vorsprache und zur Eheschließung selbst.

Die Digitalisierung dieses Verwaltungsvorgangs reduziere auch den Arbeitsaufwand der Verwaltungen erheblich, so Innenminister Michael Ebling (SPD). «Das Ja-Wort wird allerdings auch künftig noch in einer gemeinsamen Zeremonie gesprochen», so Ebling.