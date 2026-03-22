Landtagswahl
Hochrechnungen: CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Wahltag in Rheinland-Pfalz: Stellt erstmals seit 35 Jahren eine andere Partei als die SPD den Regierungschef?
Harald Tittel. DPA

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden schwere Verluste und landen auf Platz zwei vor der AfD, die ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mehr als verdoppeln kann.

Mainz (dpa) - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die CDU nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden schwere Verluste und landen auf Platz zwei vor der AfD, die ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mehr als verdoppeln kann.

© dpa-infocom, dpa:260322-930-848050/5

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Politik

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