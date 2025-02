Hochrechnung für das Land: CDU klar vorn, AfD zweite Kraft

Mainz (dpa/lrs) – Die CDU liegt nach einer ersten Hochrechnung von Infratest dimap für den SWR bei der Bundestagswahl auch in Rheinland-Pfalz deutlich vorn. Sie legte um 4,4 Prozentpunkte auf 29,1 Prozent zu (Hochrechnung 19.35 Uhr). Auf Rang zwei lag die AfD mit 21,8 Prozent (plus 12,6). Die SPD erreichte mit 18,5 Prozent (minus 10,9) nur Platz drei, die Sozialdemokraten führen in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition mit FDP und Grünen an.

Die Grünen kamen auf 10,7 Prozent (minus 1,9 Prozentpunkte), die FDP auf nur noch 4,3 Prozent (minus 7,4 Prozentpunkte). Die Linke steigerte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent. Das Landesergebnis sagt etwas über die politische Stimmungslage im Land aus, hat für die Landespolitik aber keine unmittelbaren Konsequenzen.