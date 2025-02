Hochdruckwetter mit wenig Sonne und etwas Nebel

Rheinland-Pfalz und das Saarland starten trüb in den Februar. Örtlich kann es zu Glätte kommen.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwarten die Meteorologen in den kommenden Tagen ruhiges Hochdruckwetter mit Nachtfrost. Örtlich könne es zu Glätte durch Reif oder gefrierende Nebelnässe kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Lokal sei mit dichtem Nebel zu rechnen, der sich langsam auflöse.

In der Nacht zum Sonntag könnte die Sichtweite deswegen weniger als 150 Meter betragen, warnten die Meteorologen. Der Nebel sollte sich aber am Vormittag auflösen. Zudem sei in der Nacht zum Sonntag mit leichtem Frost zwischen minus drei und minus fünf Grad zu rechnen, hieß es.

Für Sonntag erwartet der Wetterdienst gebietsweise ganztägige starke Bewölkung durch Hochnebel. Nach Nebelauflösung werde es heiter und teils sonnig, besonders in Hochlagen. Am Montag könne es nach teils zögerlicher Nebelauflösung heiter bis sonnig und niederschlagsfrei sein, hieß es. Örtlich sei neblig-trübes Wetter möglich. Die Höchstwerte betragen vier bis sieben Grad.