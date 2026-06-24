Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hält ein Rauchverbot auf Spielplätzen für sinnvoll. «Man muss in der Nähe von Kindern im öffentlichen Raum nicht rauchen», sagte der SPD-Politiker in Mainz und nannte Spielplätze und die Gastronomie als Beispiele.
Nichtraucherschutz sowie Sucht- und Gesundheitsprävention gehören zu den Schwerpunkten des Ministeriums für die neue Wahlperiode. Das Nichtraucherschutzgesetz müsse angepasst werden, auch bei neuen Konsumformen wie E-Zigaretten, Vapes und Nikotinbeuteln, kündigte Hoch an.
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