Gesundheits- und Suchtprävention sind für den rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Hoch besonders wichtig. Dazu gehöre auch der Schutz vor den Folgen passiven Rauchens - insbesondere für Kinder.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch hält ein Rauchverbot auf Spielplätzen für sinnvoll. «Man muss in der Nähe von Kindern im öffentlichen Raum nicht rauchen», sagte der SPD-Politiker in Mainz und nannte Spielplätze und die Gastronomie als Beispiele.

Nichtraucherschutz sowie Sucht- und Gesundheitsprävention gehören zu den Schwerpunkten des Ministeriums für die neue Wahlperiode. Das Nichtraucherschutzgesetz müsse angepasst werden, auch bei neuen Konsumformen wie E-Zigaretten, Vapes und Nikotinbeuteln, kündigte Hoch an.