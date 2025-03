Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein betrunkener Hobbygärtner hat am Samstagmittag für Unmut in Kaiserslautern gesorgt – er hat ungebeten auf fremden Grundstücken Gräben ausgehoben. Wie die Polizei mitteilte, meldete zunächst ein Hausbesitzer im Stadtteil Hohenecken, dass ein unbekannter Mann sein Grundstück mit einer Schaufel umgrub. Bis die Streife eintraf, verschwand der Mann jedoch wieder auf seinem Fahrrad.

Kurz darauf trat der 35-jährige betrunkene Hobbygärtner jedoch erneut in Erscheinung, diesmal auf einem Platz in der Altstadt, auf dem er einen etwa drei Meter langen Graben ausgehoben hat. Der Polizei gegenüber erklärte er, er sei zuvor schon in Hohenecken im Einsatz gewesen. Er teste die Bodenqualität und wolle später Pflanzen einsetzen. Das überzeugte die Beamten jedoch nicht, und so wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.