Polizeieinsatz
Hitzige Gemüter führen zu Schlägerei im Strandbad
Polizei
Polizei muss in Strandbad eingreifen. (Symbolbild)
David Inderlied. DPA

In einem gut besuchten Bad kommt es zu einer Rangelei zwischen Kindern. Diese bleibt nicht ohne Folgen.

Frankenthal (dpa/lrs) – Hitzige Gemüter haben im Strandbad Frankenthal zu einer Schlägerei zwischen zwei Familien geführt. Ausgangspunkt war nach Angaben der Polizei eine Rangelei zwischen Kindern, die dann auch die Eltern auf den Plan gerufen hat. Die Beteiligten hätten sich gegenseitig leicht verletzt. Der Polizeieinsatz im Bad habe wegen der hohen Besucherzahl eine größere Aufmerksamkeit ausgelöst. Die Familien mussten das Bad am Freitagnachmittag verlassen.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-533670/1

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