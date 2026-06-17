Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen weiter an - aber auch das Gewitterrisiko nimmt zu.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf Rheinland-Pfalz und das Saarland kommt eine Hitzewelle zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es heute bei 25 bis 31 Grad heiter bis wolkig, meistens trocken. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 19 Grad ab.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 29 bis 35 Grad an. Zunächst bleibt es vielerorts sonnig, am Nachmittag sind aber auch Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen. Auch am Freitag muss bei schwülheißen Temperaturen von 29 bis 36 Grad mit Gewittern gerechnet werden. Der DWD warnt vor Unwettern. Am Samstag zeigt sich ein ähnliches Bild aus hohen Temperaturen und Gewittergefahr.