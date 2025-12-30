Hitzespitze 2025 in Rheinland-Pfalz

Nirgendwo war es im vergangenen Sommer heißer als in Andernach. Am vorletzten Tag des Jahres zieht der Deutsche Wetterdienst Bilanz.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz war 2025 sehr warm und sonnig, aber auch besonders trocken. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner Messstationen. Im Juli stellte ein Ort in Rheinland-Pfalz den bundesweiten Hitzerekord auf.

Die Jahresmitteltemperatur lag bei 10,6 Grad und damit 2,0 Grad über dem Klimamittel der internationalen Referenzperiode 1961-1990. Den winterlichen Tiefpunkt setzte der 14.1. mit minus 10,4 Grad in Manderscheid in der Vulkaneifel.

Rekord in Andernach

Das Frühjahr verlief sehr sonnig, zugleich ungewöhnlich trocken und deutlich zu mild. Der Sommer blieb warm, der Juni ging als viertwärmster seit Messbeginn in die Statistik ein. Die Hitzeperiode gipfelte am 2.7. in Andernach mit 39,3 Grad. Das war die bundesweit höchste Temperatur des Jahres 2025.

Der ungewöhnlich trübe Oktober durchbrach das ansonsten sonnenreiche Jahr. Am Ende verzeichnete der DWD mit einer Sonnenscheindauer von 1980 Stunden ein Plus von 31 Prozent. 2025 zählte damit zu den fünf sonnigsten Jahren seit Messbeginn 1951.

Der Niederschlag summierte sich auf 692 Liter pro Quadratmeter und blieb rund 14 Prozent unter dem Soll. Der September 2025 war der drittnasseste seit Messbeginn 1881.