Die Feuerwehr in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt verzeichnete auf dem Höhepunkt der Hitzewelle einen starken Anstieg von Einsatzzahlen und Notrufen. Sie half auch in den Kliniken.

Mainz (dpa/lrs) – Extreme Hitze hat die Feuerwehr und den Katastrophenschutz in Mainz am Sonntag stark gefordert. Wie die Feuerwehr Mainz mitteilte, mussten im Stadtgebiet 45 Einsätze bewältigt werden. Das sind den Angaben zufolge mehr als dreimal so viele wie an normalen Tagen.

Im gesamten Leitstellenbereich wurden rund 100 Feuerwehreinsätze registriert. Auch das Notrufaufkommen war demnach deutlich erhöht: Zwischen 7.00 und 19.00 Uhr seien 2528 Notrufe eingegangen, üblich seien rund 1600.

Auch im medizinischen Bereich kam es zu Engpässen. Weil in Teilen der Mainzer Kliniken die Raumtemperaturen stark stiegen, half die Feuerwehr mit Lüftern aus. Auch eine klimatisierte Halle zur Entlastung der Notaufnahmen sei vorbereitet, aber letztlich nicht gebraucht worden.