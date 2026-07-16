Hitze, Hagel und Sturmböen: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland hält diese Woche einige Überraschungen bereit. Am Wochenende kommt vermehrt wieder die Sonne zurück.

Mainz (dpa/lrs) – Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter zu. Neben sonnigen Abschnitten sind immer wieder Gewitter und teils kräftige Windböen möglich.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wechseln sich heute Sonne und Wolken ab, zunächst bleibt es trocken. Ab dem Nachmittag können sich vor allem im Süden örtlich Gewitter bilden. Dabei sind Hagel, Sturmböen und Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 33 Grad.

Am Freitag ist verbreitet mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Örtlich können diese von Hagel und Sturmböen begleitet werden. Die Temperaturen sinken auf 24 bis 28 Grad. In der Nacht bleibt es überwiegend trocken, die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 11 Grad.

Am Samstag setzt sich vielerorts wieder die Sonne durch. Im Bergland sind jedoch noch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 22 bis 27 Grad. Auch am Sonntag bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 18 Grad im Bergland und 25 Grad am Rhein.