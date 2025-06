Es bleibt heiß und schwül in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Wochenende kann es krachen.

Offenbach (dpa/lrs) – Es bleibt heiß und schwül in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Heute scheint die Sonne bei 30 bis 34 Grad. Selbst in Hochlagen werden 28 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Himmel ziehen Schleierwolken vorbei, es weht ein schwacher Wind und es bleibt meist niederschlagsfrei. Nur an der Grenze zu Luxemburg und in der Eifel kann es einzelne Schauer oder kurze Hitzegewitter geben.

Am Samstag nimmt aus Südwest die Bewölkung zu, es gibt einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Der DWD spricht von lokaler Unwettergefahr. Vereinzelt seien auch Hagel und Sturmböen möglich.

Es bleibe schwülheiß mit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 35 Grad, in Hochlagen um 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt die Unwettergefahr laut der Vorhersage bestehen. In der Pfalz wird es teils noch mal eine Tropennacht, in der Eifel kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.