Nach der Hitze wird es zum Wochenstart erst einmal kühler. Am Wochenende kann das Wetter auch Starkregen im Gepäck haben.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem teils sehr heißen Tag sind heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Nachmittag und Abend kräftige Gewitter möglich. Diese können dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen. Die Temperaturen steigen zuvor auf 30 bis 38 Grad.

Auch der Sonntag kann Schauer und Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen bringen. Am Abend bleibe es von Nordwesten her zunehmend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 24 Grad in der Eifel und bis zu 33 Grad in der Südpfalz.

Zum Wochenstart wird dann die 30-Grad-Marke nicht mehr erreicht. Zunächst kann den Meteorologen zufolge noch leichten Regen geben. Im Verlauf des Nachmittags bleibe es von Südwesten her weitgehend niederschlagsfrei und es könne größere Auflockerungen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad.