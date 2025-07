Hitze und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Sonne, Hitze, Gewittergefahr: In Rheinland-Pfalz und im Saarland klettern die Temperaturen auf bis zu 40 Grad. Ab Donnerstag wird es spürbar kühler.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und das Saarland stehen weiterhin unter dem Einfluss einer intensiven Hitzewelle. Der Dienstag bringt viel Sonne und Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad, in höheren Lagen um 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am späten Nachmittag und Abend können sich vor allem südlich der Mosel örtlich kräftige Hitzegewitter mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel entwickeln. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch lassen Gewitter rasch nach. Es bleibt meist gering bewölkt und trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 24 und 19 Grad, in höher gelegenen Muldenlagen um 16 Grad.

Bis zu 40 Grad am Oberrhein möglich

Am Mittwoch erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt: Die Temperaturen steigen auf 36 bis 39 Grad, am Oberrhein sind örtlich sogar bis zu 40 Grad möglich. In den Hochlagen werden um 33 Grad erreicht. Trotz überwiegend sonniger Bedingungen können sich ab dem späten Nachmittag über dem Bergland vereinzelt Schauer oder Hitzegewitter bilden. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost, bei Gewittern sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen vor allem im Norden gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter ostwärts. Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 und 17 Grad.

Wechselhaftes Wetter am Donnerstag

Der Donnerstag bringt wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern, die von Nordwesten her durchziehen. Dabei kann es erneut lokal zu Starkregen kommen. Die Temperaturen erreichen 26 bis 31 Grad, in den Hochlagen der Eifel und im Westerwald um 22 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest, bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter. Es wird heiter bis sonnig und trocken bei 23 bis 28 Grad. In der Nacht bleibt es niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten zwischen 16 und 11 Grad.