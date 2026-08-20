Die Sommerpause ist vorbei, die große Hitze abgeklungen. Doch die Klimawandelfolgen sind weiter sichtbar. Sie beschäftigen den Landtag auf Initiative der Grünen erneut.

Mainz (dpa/lrs) – In der zweiten August-Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags geht es am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) erneut um die Folgen des Klimawandels. Die Grünen haben das Thema Klimafolgen auf die Tagesordnung für die aktuelle Debatte gesetzt, dabei soll es auch um die jüngsten Waldbrände, den Katastrophenschutz und die Folgen des Hitzesommers gehen.

Auch über Bildung wird geredet: Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion fordert ein «Notprogramm für eine Bildungswende» und will darüber debattieren. Der Leistungsgedanke müsse in den Schulen im Mittelpunkt stehen.

Innovationen in Rheinland-Pfalz und die kulturelle Teilhabe junger Menschen sind zwei weitere Themen. Die Anträge dazu haben die Regierungsfraktionen SPD und CDU eingebracht.