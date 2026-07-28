Fast 40 Grad können es in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden. Ab Donnerstag sind zudem Gewitter mit Starkregen möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Die bevorstehende Hitzewelle macht sich bemerkbar. Heute steigen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf 28 bis 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dazu ist es sonnig, Regen ist nicht in Sicht. Nachts kühlt es auf 14 bis 19 Grad ab.

Noch heißer wird es am Mittwoch. Dann werden Maximalwerte zwischen 33 und 38 Grad erwartet. In höheren Lagen bleibt es bei 31 Grad. Mancherorts folgt eine tropische Nacht mit Werten von 20 Grad oder mehr.

Bis 39 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag fallen laut DWD vereinzelt Regenschauer, meist bleibt es aber zunächst trocken. Ab dem Nachmittag ziehen aus dem Westen vermehrt Schauer heran, kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen steigen auf 34 bis 39 Grad, im Bergland bleibt es bei 32 Grad.

Der Freitag ist heiter bis wolkig, einzelne Schauer sind möglich, im Süden Gewitter. Mit 29 bis 34 Grad ist es weiter sehr warm. In höheren Lagen erwartet der DWD 26 bis 29 Grad.