Hitze nimmt in neuer Woche weiter zu – bis zu 38 Grad

Heiße Tage stehen Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Fast 40 Grad sind vorhergesagt, bevor es wieder kühler wird. Wann wird es am heißesten?

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Hitze in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird sich in den kommenden Tagen verschärfen. Bis zu 38 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher, besonders heiß wird es demnach am Dienstag und Mittwoch. Anschließend folgen Abkühlung und heftige Gewitter.

Der Montag wird der Vorhersage zufolge sonnig, über dem Bergland bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Mit 32 bis 36 Grad wird es sehr heiß. In den Hochlagen der Mittelgebirge werden bis 30 Grad erwartet. Stellenweise folgt eine tropische Nacht, in der es nicht unter 20 Grad abkühlt.

Auch in Hochlagen heiß

Sonnig wird auch der Dienstag, im Tagesverlauf entsteht örtlich eine geringe Quellbewölkung. Es wird nochmals heißer mit Höchstwerten zwischen 33 und 38 Grad, in Hochlagen von 31 Grad. Erneut wird die Nacht stellenweise tropisch.

Der Mittwoch bringt schweißtreibende 34 bis 38 Grad. Selbst in Hochlagen werden es nun 32 Grad. Zunächst ist es sonnig, bevor sich Quellwolken bilden. Im Bergland sind lokale Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken.

Anschließend ist Abkühlung in Sicht, wie der DWD vorhersagt – voraussichtlich am Donnerstag. Der erwartete Luftmassenaustausch dürfte allerdings mit kräftigen Gewittern einhergehen, erklärte Meteorologe Tobias Reinartz.