Eine Verschnaufpause von der aktuellen Hitze ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Im Gegenteil: In Rheinland-Pfalz und dem Saarland steigen die Temperaturen laut Wetterdienst auf bis zu 39 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) – Ein Ende der heißen Tage ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aktuell nicht in Sicht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist auch in den kommenden Tagen mit Temperaturen weit über 30 Grad zu rechnen. Am Sonntag liegen die Höchstwerte demnach zwischen 30 und 38 Grad.

Bei schwülheißem Wetter bleibe der Himmel wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und am Abend seien zudem gebietsweise Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Dabei könnte es in kurzer Zeit bis zu 30 Liter pro Quadratmeter regnen.

Am Montag werden bei sonnigem Wetter erneut Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad erreicht. Einzelne Hitzegewitter seien nicht ganz ausgeschlossen. Bei Gewittern sei auch mit Starkregen zu rechnen.

Am Dienstag wird es mit Höchstwerten zwischen 32 und 38 Grad erneut sehr heiß. Einzelne Schauer und Gewitter seien weiterhin möglich, verbreitet bleibe es aber trocken. Am Mittwoch werde es mit maximal 34 bis 39 Grad noch einmal etwas heißer.