Auch der Deutschen Bahn macht die Hitze zu schaffen: Sie meldet wetterbedingte Zugausfälle und Verspätungen. Zahlreiche Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien sind betroffen.

Mainz (dpa/lrs) - Die anhaltende Hitze führt am Wochenende zu massiven Beeinträchtigungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Rheinland-Pfalz. Wie die DB Regio Mitte auf der Internetseite der Deutschen Bahn mitteilte, kommt es vor allem in den Nachmittags- und Abendstunden auf zahlreichen Linien zu Verspätungen und Zugausfällen. Als Grund wurden die hohen Temperaturen und Unwetterauswirkungen genannt.

Lahn-Eifel-Bahn

Nach Angaben der Bahn sind zwei große Verkehrsnetze betroffen: Im Bereich der Lahn-Eifel-Bahn komme es im Lahntal und in Richtung Pellenz/Eifel zu Ausfällen, Verspätungen und Ersatzverkehr mit Bussen. Betroffen sind den Angaben zufolge die Regionalbahnlinien RB23 zwischen Mayen und Limburg und RB38 zwischen Kaisersesch und Andernach.

Hinzu kommen Züge der Regionalexpresslinien RE2 von Koblenz nach Frankfurt am Main, RE21 zwischen Karlsruhe und Koblenz und RE25 von Koblenz nach Gießen.

Dieselstrecken in der Pfalz, Rheinhessen und im Odenwald

Auf den rheinland-pfälzischen Dieselstrecken sind die Regionalbahnlinien RB35 von Worms nach Bingen, RB45 von Neustadt nach Monsheim, RB46 von Frankenthal nach Eiswoog und RB51 von Neustadt nach Karlsruhe betroffen. Weiterhin Einschränkungen gibt es auf den Strecken der Regionalbahnen RB55/RE55 zwischen Landau und Pirmasens, RB64 von Pirmasens nach Kaiserslautern und RB69 von Weinheim nach Fürth.

Pendler des Regionalexpress RE6 von Karlsruhe nach Kaiserslautern müssen ebenfalls mit Beeinträchtigungen rechnen. Fahrgäste werden laut Bahn gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen.