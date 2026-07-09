Wetterprognose
Hitze bestimmt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Hitze in Deutschland - Rheinland-Pfalz
Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, die Temperaturen steigen auf 26 bis 32 Grad. (Symbolbild)
Sascha Ditscher. DPA

Mehrere trockene Sommertage stehen bevor. Zum Wochenende klettern die Temperaturen mancherorts bis auf 36 Grad.

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Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland setzt sich in den kommenden Tagen sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter durch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute bis auf weiteres trocken, die Temperaturen steigen auf 26 bis 32 Grad.

Am Wochenende setzt sich der heiße Trend fort. Freitag wird es bei viel Sonnenschein noch etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen dann laut DWD zwischen 27 und 34 Grad. Am Samstag dürfte die Hitze weiter zunehmen: Dann werden verbreitet 29 bis 34 Grad erwartet, im Saarland und in der Vorderpfalz sogar bis zu 36 Grad. Auch am Sonntag soll es laut den Wetterexperten heiter bis sonnig und regenfrei bleiben, bei ähnlich hohen Temperaturen.

© dpa-infocom, dpa:260709-930-356630/1

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