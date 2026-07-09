Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland setzt sich in den kommenden Tagen sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter durch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es heute bis auf weiteres trocken, die Temperaturen steigen auf 26 bis 32 Grad.

Am Wochenende setzt sich der heiße Trend fort. Freitag wird es bei viel Sonnenschein noch etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen dann laut DWD zwischen 27 und 34 Grad. Am Samstag dürfte die Hitze weiter zunehmen: Dann werden verbreitet 29 bis 34 Grad erwartet, im Saarland und in der Vorderpfalz sogar bis zu 36 Grad. Auch am Sonntag soll es laut den Wetterexperten heiter bis sonnig und regenfrei bleiben, bei ähnlich hohen Temperaturen.