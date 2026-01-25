Nach Protestaktionen in Saarbrücken ermittelt die Polizei wegen Hitlergruß, Angriffen auf Beamte und weiteren Verstößen. Was die Einsatzkräfte berichten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Strafverfahren wegen Angriffen auf Polizisten, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und einem mutmaßlichen Hitlergruß sind die Bilanz von zwei Protestaktionen in Saarbrücken. Eine der Demonstrationen am Samstagnachmittag fand unter dem Motto «Gegen Linksextreme, für Remigration, für Heimatliebe» statt, teilte die Polizei mit.

Drei Teilnehmer dieser Veranstaltung sollen nach dem Aufzug von etwa 30 Personen angegriffen worden sein. Dabei sei ein Mensch verletzt worden. Die Polizei hat auch in diesem Fall Strafverfahren eingeleitet.

Störungen mutmaßlich aus dem linken Spektrum

«Im Verlauf des Aufzugs kam es im gesamten Streckenverlauf teils zu massiven Störungen durch Personengruppen, die mutmaßlich dem linken Spektrum zugeordnet werden können», so die Polizei. Es seien unter anderem Straßenblockaden mit Mülltonnen, Tischen und Bänken errichtet worden. Zudem seien Polizeibeamte beleidigt, bedroht und tätlich angegriffen worden. Die Einsatzkräfte seien nicht verletzt worden.

Gegendemo mit rund 150 Teilnehmern

Rund 20 Personen haben laut Polizei an der Demo gegen Linksextreme teilgenommen. Gegen einen Teilnehmer sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden, weil er einen Hitlergruß gezeigt habe, hieß es.

Zudem fand eine stationäre Gegendemo unter dem Motto «Für Demokratie und Vielfalt» statt, an der rund 150 Personen teilnahmen.