Trier (dpa/lrs) – In dieser Ausstellung sind viele tausend Legosteine verbaut: Modellbauer haben für die Sonderschau «Achtung, Baustelle!» im Stadtmuseum Simeonstift Trier unter anderem die Trierer Römerbrücke und den Hauptmarkt mit Dom nachgebaut. Mitgemacht hätten Modellbauer aus ganz Deutschland und Luxemburg, sagte die Museumssprecherin. Die bunte Ausstellung rund ums Bauen ist vom 25. Januar bis zum 12. April zu sehen.

Entstanden ist sie zum Jubiläum 40 Jahre Unesco-Welterbe in Trier, das in diesem Jahr in der Moselstadt gefeiert wird. Die Ausstellung nimmt die Kunst des Bauens in den Blick und zeigt beim Rundgang, wie Bauwerke entstehen. «Sie ist ein wunderbarer Beitrag zum Themenjahr 40 Jahre Unesco in Trier», sagte der Trierer Kulturdezernent, Markus Nöhl.

Vor 40 Jahren erfolgte die Ernennung zum Unesco-Welterbe «Römische Denkmale, Dom St. Peter und Liebfrauenkirche in Trier». Dazu gehören die Porta Nigra, Konstantin-Basilika, Kaiserthermen, Barbarathermen, Amphitheater, Römerbrücke und die Igeler Säule. Hinzu kommen der Trierer Dom und die Liebfrauenkirche, die auf römischem Fundament entstanden sind.