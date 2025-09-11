Ein Jagdaufseher entdeckt in Morbach einen illegal getöteten Hirsch ohne Kopf. Wer Hinweise zur Tat im Hunsrück geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Morbach (dpa/lrs) – Ein abgetrennter Kopf eines Hirsches beschäftigt die Polizei im Hunsrück. Im Jagdrevier Merschbach habe ein Unbekannter den Hirsch illegal erlegt sowie den Kopf des Tieres samt Geweih abgetrennt und mitgenommen, teilte die Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit. Ein Jagdaufseher hatte den toten Wildkörper auf einer Wiese entdeckt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Die Tat soll zwischen dem 7. und 8. September passiert sein, hieß es. Ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei sei eingeleitet worden.