Hinweise auf schwere Gewalttaten schneller erkennen

Einen Amoklauf oder Anschlag so früh wie möglich vereiteln können: Das ist das Ziel eines wissenschaftlich fundierten Bedrohungsmanagements der Polizei.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) neue Möglichkeiten der Polizei vor, um Hinweise auf Amokläufe und Anschläge noch früher zu erkennen. Unter dem Titel Sensor.rlp sollen nach Angaben des Innenministeriums Risiken und Anzeichen wissenschaftlich bewertet und die geeigneten Polizei-Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Geplant sind zwei Pilotphasen, in Mainz und in Koblenz.