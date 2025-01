Hier heiter, dort trüb – trocken an Rhein, Mosel und Saar

Offenbach (dpa/lrs) – Während sich manche Rheinland-Pfälzer und Saarländer in den kommenden Tagen auf Sonne freuen können, dürfte es bei anderen grau in grau bleiben. Der Sonntag werde teils heiter und sonnig, teils ganztägig neblig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Überall bleibe es aber trocken bei maximal sechs Grad. Weil sich in der Nacht auf Montag Nebelfelder ausbreiteten, könne es auf den Straßen gebietsweise glatt werden.

Der Start in die neue Woche bringt den Meteorologen zufolge ebenfalls trockenes Wetter. Erneut können sich einige Gegenden über blauen Himmel freuen, während es andernorts trüb bleibt. Bei heiterem Wetter sind bis zu fünf Grad drin, im Dauergrau liegen die Temperaturen voraussichtlich durchgängig um die null Grad, bevor die Nacht dann Minusgrade bringt.