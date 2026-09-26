Der Tarifkonflikt im Nahverkehr in Saarbrücken geht in die nächste Runde - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat heute zum Streik aufgerufen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Fahrgäste der Saarbahn müssen sich heute auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder sowie weitere Arbeitnehmer der Saarbahn dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Demnach sollte der Streik um drei Uhr nachts beginnen. Wie lange der Ausstand andauern soll, blieb zunächst unklar.

Hintergrund ist ein festgefahrener Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und dem Verkehrsunternehmen. Während die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer auf einen eigenen Tarifvertrag für die TramTrain-Fahrer besteht, wollen Saarbahn und kommunaler Arbeitgeberverband Saar die Tarifpartnerschaft mit der Gewerkschaft nicht fortsetzen.

Die Saarbahn ist nach eigenen Angaben für den Betrieb der Stadtbahn- und Buslinien in Saarbrücken verantwortlich. Das Nahverkehrsnetz erstreckt sich demnach auch auf die Region.