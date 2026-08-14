Heute wird es noch heiß und sonnig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Erste Gewitter soll es dann am Samstag geben. Deutlich kühler wird es am Sonntag.

Barweiler (dpa/lrs) – Heute wird es nochmals sehr heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland, bevor erste Gewitter am Samstag kühlere Tage einläuten.

Heute gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch viel Sonne. Dabei bleibt sehr heiß bei 35 bis 38 Grad, auch im Bergland hat es 31 bis 34 Grad.

Warm wird es auch am Samstag bei 30 Grad in der Hocheifel und bis zu 38 Grad in der Pfalz. Ab dem Nachmittag und am Abend ziehen jedoch Wolken auf, die Schauer und auch Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen können.

Am Sonntag sinken die Temperaturen: rund 24 Grad in der Eifel und bis zu 32 Grad in der Südpfalz. Immer wieder kann es regnen, im Süden gibt es mancherorts Gewitter.