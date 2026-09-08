Das Wetter meint es abermals gut mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Temperaturen liegen heute zwischen 23 Grad in der Eifel und 32 Grad in der Pfalz. Ab morgen kühlt es wieder ab.

Barweiler (dpa/lrs) – Heute bleibt der Hochsommer Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch einmal erhalten, bevor es ab morgen merklich abkühlt. Es soll zunächst freundlich, wolkig und meistens trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Norden sind dann am Nachmittag vereinzelte Schauer möglich. Abends ziehen dort dichtere Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 Grad in der Eifel und satten 32 Grad in der Pfalz. Dabei weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen dichtere Wolken auf und zeitweise fällt Regen. Zum Morgen hin lockert die Bewölkung wieder auf. Der Mittwoch beginnt bewölkt und mit abziehendem Regen. Im Norden sind tagsüber einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter ähnlich wie am Vortag, es bleibt laut DWD jedoch trocken.